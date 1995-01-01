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    Daily Record: Эррера заключил предварительный контракт с «ПСЖ». Его не устроило предложение «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера подписал предварительный контракт с «ПСЖ», сообщает Daily Record.

    По информации журналиста Дункана Кастлса, испанца не устроило предложение английского клуба по продлению договора. Считается, что клуб предложил ему зарплату 150 тысяч фунтов в неделю, что примерно совпадает с его текущей.

    Ранее «Бомбардир» со ссылкой на As писал о том, что недельная зарплата 29-летнего хавбека в Париже составит около 170 тысяч фунтов.

    • Эррера перешел в «Юнайтед» в июле 2014 года из «Атлетика» за 36 миллионов евро.
    • Выиграл с клубом 4 трофея – Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
    • В текущем сезоне забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах всех турниров.
    • Срок истечения контракта – июнь 2019 года. Цена по Transfermarkt – 28 миллионов евро.

    Источник: Daily Record

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