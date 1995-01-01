Daily Record: Эррера заключил предварительный контракт с «ПСЖ». Его не устроило предложение «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера подписал предварительный контракт с «ПСЖ», сообщает Daily Record.

По информации журналиста Дункана Кастлса, испанца не устроило предложение английского клуба по продлению договора. Считается, что клуб предложил ему зарплату 150 тысяч фунтов в неделю, что примерно совпадает с его текущей.

Ранее «Бомбардир» со ссылкой на As писал о том, что недельная зарплата 29-летнего хавбека в Париже составит около 170 тысяч фунтов.