L’Equipe: Эррера и Сарабия перейдут в «ПСЖ» в начале следующей недели

«ПСЖ» в ближайшее время пополнится двумя новыми игроками.

По информации L’Equipe, на этой неделе руководство парижан заверит трансферы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреры и хавбека «Севильи» Пабло Сарабии. Официально о переходах футболистов будет объявлено в начале следующей недели.

Эррера перейдет в «ПСЖ» в качестве свободного агента, так как его контракт с «МЮ» истечет 30 июня. За Сарабию парижский клуб заплатит сумму отступных в размере 18 миллионов евро.