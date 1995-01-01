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    L’Equipe: Эррера и Сарабия перейдут в «ПСЖ» в начале следующей недели

    «ПСЖ» в ближайшее время пополнится двумя новыми игроками.

    По информации L’Equipe, на этой неделе руководство парижан заверит трансферы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреры и хавбека «Севильи» Пабло Сарабии. Официально о переходах футболистов будет объявлено в начале следующей недели.

    Эррера перейдет в «ПСЖ» в качестве свободного агента, так как его контракт с «МЮ» истечет 30 июня. За Сарабию парижский клуб заплатит сумму отступных в размере 18 миллионов евро.

    Источник: L’Equipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8023

      DeStar 37 минут назад

      понеслась. псж будет собирать всех всех всех)

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