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Бока Хуниорс
Андер Эррера
Статистика
€ 400 тыс
Андер Эррера - статистика
Бока Хуниорс
14 августа 1989 (37), Бильбао
#21 | Полузащитник
181 см | 74 кг
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Команда
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Бока Хуниорс
1
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0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бока Хуниорс
2 : 2
17.06.2025
Бенфика
1' - 45'
45'
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