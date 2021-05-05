Эррера: «Судья сказал Паредесу *** от него. Меня бы за такое дисквалифицировали на 3-4 матча»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал об оскорблениях арбитра Бьорна Куйперса в адрес экс-игрока «Зенита» Леандро Паредеса во время матча 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити» (0:2).
«Судья сказал Паредесу *** (отойти) от него. Мне бы дали за такое 3-4 матча дисквалификации», – сказал Эррера.
- Команда Маурисио Почеттино ни разу не попала в створ ворот «Манчестер Сити».
- «Манчестер Сити» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
- Английский клуб встретится с победителем пары «Челси» – «Реал».
Верратти: «Судья дважды послал меня на ***. Я за такое могу получить дисквалификацию на десять матчей»
Источник: Get French Football News