Эррера: «Судья сказал Паредесу *** от него. Меня бы за такое дисквалифицировали на 3-4 матча»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал об оскорблениях арбитра Бьорна Куйперса в адрес экс-игрока «Зенита» Леандро Паредеса во время матча 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити» (0:2).

«Судья сказал Паредесу *** (отойти) от него. Мне бы дали за такое 3-4 матча дисквалификации», – сказал Эррера.

Верратти: «Судья дважды послал меня на ***. Я за такое могу получить дисквалификацию на десять матчей»