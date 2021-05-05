Верратти: «Судья дважды послал меня на ***. Я за такое могу получить дисквалификацию на десять матчей»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал об оскорблениях арбитра Бьорна Куйперса в его адрес во время ответного матча 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити» (0:2).
«Судья дважды посла меня на ***. Я так никогда не говорил, потому что меня за такое дисквалифицируют на десять матчей.
Но мы выбыли из турнира, и в этом нет вины арбитра», – сказал Верратти.
- Команда Маурисио Почеттино ни разу не попала в створ ворот «Манчестер Сити».
- «Манчестер Сити» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
- Английский клуб встретится с победителем пары «Челси» – «Реал».
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
Источник: RMC Sport