Верратти: «Судья дважды послал меня на ***. Я за такое могу получить дисквалификацию на десять матчей»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал об оскорблениях арбитра Бьорна Куйперса в его адрес во время ответного матча 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити» (0:2).

«Судья дважды посла меня на ***. Я так никогда не говорил, потому что меня за такое дисквалифицируют на десять матчей.

Но мы выбыли из турнира, и в этом нет вины арбитра», – сказал Верратти.

Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят