«Играть за величайший клуб Англии было настоящей честью». «МЮ» объявил об уходе Эрреры в конце сезона

Спасибо Андер! Ты-один из немногих, к кому не было вопросов, тот, кто выходя на поле, полностью отдавал себя, спасибо тебе!
«Манчестер Юнайтед» опубликовал прощальный ролик полузащитника Андера Эрреры. Испанец покинет клуб летом после истечения срока контракта.
«Красный в моем сердце. Я знал это с первой своей игры здесь и с того момента, когда начал надевать эту футболку. Клуб с тысячами болельщиков, которые уважают и помнят всех игроков, отдавших все самое важное.
Я чувствовал себя особенным, когда слышал, как скандируют мое имя. Я чувствовал гордость, когда фанаты решили, что я был частью этой невероятной истории. Каждый раз, когда я представлял этот клуб, в каждой игре, во время побед и поражений, даже, когда я не мог помочь на поле, я понимал, какова его значимость.
Я буду помнить каждый из почти 200 матчей, которые я провел в этой футболке. Потому что играть за величайший клуб Англии было настоящей честью. Спасибо за эти пять удивительных лет», – сказал Эррера.
- 29-летний футболист перешел в «Юнайтед» из «Атлетика» в 2014 году.
- Хавбек провел за манкунианцев 189 игр, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.
- В составе «МЮ» Эррера выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы.
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— Manchester United (@ManUtd) 11 мая 2019 г.