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    «Играть за величайший клуб Англии было настоящей честью». «МЮ» объявил об уходе Эрреры в конце сезона

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал прощальный ролик полузащитника Андера Эрреры. Испанец покинет клуб летом после истечения срока контракта.

    «Красный в моем сердце. Я знал это с первой своей игры здесь и с того момента, когда начал надевать эту футболку. Клуб с тысячами болельщиков, которые уважают и помнят всех игроков, отдавших все самое важное.

    Я чувствовал себя особенным, когда слышал, как скандируют мое имя. Я чувствовал гордость, когда фанаты решили, что я был частью этой невероятной истории. Каждый раз, когда я представлял этот клуб, в каждой игре, во время побед и поражений, даже, когда я не мог помочь на поле, я понимал, какова его значимость.

    Я буду помнить каждый из почти 200 матчей, которые я провел в этой футболке. Потому что играть за величайший клуб Англии было настоящей честью. Спасибо за эти пять удивительных лет», – сказал Эррера.

    • 29-летний футболист перешел в «Юнайтед» из «Атлетика» в 2014 году.
    • Хавбек провел за манкунианцев 189 игр, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.
    • В составе «МЮ» Эррера выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы.

    Источник: Твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1622

      Kulima 12 минут назад

      Спасибо Андер! Ты-один из немногих, к кому не было вопросов, тот, кто выходя на поле, полностью отдавал себя, спасибо тебе!

      0
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      Рейтинг: +379

      УхоГорлоНос 27 минут назад

      Величайший клуб Англии не играет в ЛЕ, тратя на трансферы по 150-200 млн

      0
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