«Играть за величайший клуб Англии было настоящей честью». «МЮ» объявил об уходе Эрреры в конце сезона

«Манчестер Юнайтед» опубликовал прощальный ролик полузащитника Андера Эрреры. Испанец покинет клуб летом после истечения срока контракта.

«Красный в моем сердце. Я знал это с первой своей игры здесь и с того момента, когда начал надевать эту футболку. Клуб с тысячами болельщиков, которые уважают и помнят всех игроков, отдавших все самое важное.

Я чувствовал себя особенным, когда слышал, как скандируют мое имя. Я чувствовал гордость, когда фанаты решили, что я был частью этой невероятной истории. Каждый раз, когда я представлял этот клуб, в каждой игре, во время побед и поражений, даже, когда я не мог помочь на поле, я понимал, какова его значимость.

Я буду помнить каждый из почти 200 матчей, которые я провел в этой футболке. Потому что играть за величайший клуб Англии было настоящей честью. Спасибо за эти пять удивительных лет», – сказал Эррера.

29-летний футболист перешел в «Юнайтед» из «Атлетика» в 2014 году.

Хавбек провел за манкунианцев 189 игр, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.

В составе «МЮ» Эррера выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы.