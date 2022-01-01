Эррера рассказал о характере Месси вне поля

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, как его партнер Лионель Месси ведет себя в повседневной жизни.

«Месси живет день за днем с полной скромностью. Всегда улыбается людям», – сказал испанец.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» год назад из «Барселоны».

35-летний Месси стоит 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Месси провел 26 матчей, забил 6 голов, сделал 15 ассистов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное