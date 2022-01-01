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Эррера рассказал о характере Месси вне поля

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, как его партнер Лионель Месси ведет себя в повседневной жизни.

«Месси живет день за днем с полной скромностью. Всегда улыбается людям», – сказал испанец.

  • Аргентинец перешел в «ПСЖ» год назад из «Барселоны».
  • 35-летний Месси стоит 50 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне Лиги 1 Месси провел 26 матчей, забил 6 голов, сделал 15 ассистов.

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Источник: твиттер Goal

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Сегодня, 21:35
Комментарии3
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    Рейтинг: +2666

    Радио1000шумеров 24 минуты назад

    Всегда улыбается людям...
    А ведь мог бы и полоснуть!.. ©

    0
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    Рейтинг: +1342

    Loko_Roma 55 минут назад

    Гному золотой мяч еще не вручили?

    0
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    Рейтинг: +5225

    AtticusFinch 1 час назад

    короче побазарить не о чем с ним))

    0
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