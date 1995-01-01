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    Эррера: «ПСЖ» 70 минут играл лучше «Ман Сити». Покидаем ЛЧ с высоко поднятыми головами»

    Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).

    «ПСЖ» 70 минут играл лучше «Манчестер Сити». Мы перепробовали в атаке все, что можно. Мы пытались атаковать.

    Покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами», – сказал Эррера.

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    Источник: Get French Football News

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