Эррера: «ПСЖ» 70 минут играл лучше «Ман Сити». Покидаем ЛЧ с высоко поднятыми головами»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).
«ПСЖ» 70 минут играл лучше «Манчестер Сити». Мы перепробовали в атаке все, что можно. Мы пытались атаковать.
Покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами», – сказал Эррера.
- Команда Маурисио Почеттино ни разу не попала в створ ворот «Манчестер Сити».
- «Манчестер Сити» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
- Английский клуб встретится с победителем пары «Челси» – «Реал».
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Источник: Get French Football News