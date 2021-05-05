Эррера: «ПСЖ» 70 минут играл лучше «Ман Сити». Покидаем ЛЧ с высоко поднятыми головами»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).

«ПСЖ» 70 минут играл лучше «Манчестер Сити». Мы перепробовали в атаке все, что можно. Мы пытались атаковать.

Покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами», – сказал Эррера.

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