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  • Эрерра считает Месси лучшим игроком всех времен: «Лео установил исторический рекорд: десять раз попал в каркас в Лиге 1!»

Эрерра считает Месси лучшим игроком всех времен: «Лео установил исторический рекорд: десять раз попал в каркас в Лиге 1!»

24 июня 2022, 07:41
1

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался об одноклубнике Лионеле Месси.

«От Лео требуют 50 голов за сезон, и когда он их не забивает, люди начинают болтать.

Не забывайте, что Лео установил исторический рекорд Лиги 1: он 10 раз попал в каркас! Если бы он забил эти десять голов, то можно было бы говорить об очень хорошем сезоне для Месси.

На мой взгляд, он лучший игрок всех времен, это не обсуждается», – сказал Эррера.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Игрок выступает в Париже с прошлого года.
  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.

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Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Эррера Андер
Комментарии (1)
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Fusballer
1656047235
Месси даже в сотню лучших не входит!
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