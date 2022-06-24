Эрерра считает Месси лучшим игроком всех времен: «Лео установил исторический рекорд: десять раз попал в каркас в Лиге 1!»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался об одноклубнике Лионеле Месси.

«От Лео требуют 50 голов за сезон, и когда он их не забивает, люди начинают болтать.

Не забывайте, что Лео установил исторический рекорд Лиги 1: он 10 раз попал в каркас! Если бы он забил эти десять голов, то можно было бы говорить об очень хорошем сезоне для Месси.

На мой взгляд, он лучший игрок всех времен, это не обсуждается», – сказал Эррера.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

Игрок выступает в Париже с прошлого года.

В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное