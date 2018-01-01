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Эрерра считает Месси лучшим игроком всех времен: «Лео установил исторический рекорд: десять раз попал в каркас в Лиге 1!»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера высказался об одноклубнике Лионеле Месси.

«От Лео требуют 50 голов за сезон, и когда он их не забивает, люди начинают болтать.

Не забывайте, что Лео установил исторический рекорд Лиги 1: он 10 раз попал в каркас! Если бы он забил эти десять голов, то можно было бы говорить об очень хорошем сезоне для Месси.

На мой взгляд, он лучший игрок всех времен, это не обсуждается», – сказал Эррера.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Игрок выступает в Париже с прошлого года.
  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.

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Источник: AS

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Сегодня, 07:41
Комментарии1
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    Рейтинг: +14094

    Fusballer 1 час назад

    Месси даже в сотню лучших не входит!

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