Эррера может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Атлетик»

Будущее полузащитника Андера Эрреры в «ПСЖ» находится под вопросом.

30-летний футболист прошлым летом перешел во французский клуб из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Хавбек заключил с парижанами контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон.

Однако важным игроком основы «ПСЖ» Эррера стать не смог, поэтому не исключено, что он вскоре покинет команду.

По информации Le10Sport, на испанца претендует «Атлетик» из Бильбао, за который он уже выступал с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Эррера провел за «ПСЖ» 18 матчей, забил один гол и сделал один ассист.