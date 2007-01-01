«Манчестер Юнайтед» летом может потерять 7 игроков

Летом состав «Манчестер Юнайтед» может значительно измениться, сообщает 101 Great Goals.

По информации источника, по окончании сезона манкунианский клуб рискует потерять сразу семерых футболистов.

Под вопросом будущее на «Олд Траффорд» вратаря Давида Де Хеа, защитника Эрика Байи, хавбеков Поля Погба, Андера Эрреры и Хуана Маты, а также форвардов Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

Отмечается, что все эти игроки недовольны своим положением в команде. Кроме того, они хотят значительного увеличения своей зарплаты.