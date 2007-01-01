Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    «Манчестер Юнайтед» летом может потерять 7 игроков

    Летом состав «Манчестер Юнайтед» может значительно измениться, сообщает 101 Great Goals.

    По информации источника, по окончании сезона манкунианский клуб рискует потерять сразу семерых футболистов.

    Под вопросом будущее на «Олд Траффорд» вратаря Давида Де Хеа, защитника Эрика Байи, хавбеков Поля Погба, Андера Эрреры и Хуана Маты, а также форвардов Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

    Отмечается, что все эти игроки недовольны своим положением в команде. Кроме того, они хотят значительного увеличения своей зарплаты.

    Источник: 101 Great Goals

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +613

      Dizayner 25 минут назад

      пахнет очередной брехней и искусственного давления на футболистов в преддверии важнейших матчей в лиге чемпионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19943

      portero 56 минут назад

      конечно тут с большей половиной можно расстаться и особо не жалеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Not angry fan 1 час назад

      И самое фиговое, что с таким настроем команде предстоит отыграть самые ответственные матчи сезона, где всё будет решаться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Not angry fan 1 час назад

      Ну, из всего списка я, пожалуй, мог бы понять только Де Хеа. Благодаря его мастерству МЮ неоднократно спасал результат матча и ценные очки. Он получает меньше Санчеса, хотя тот в данный момент своей карьеры - абсолютное дно! А тут ещё лазутчики - переманивальщики не дремлют, Буффон, скорее всего, уже на пенсию, дырку надо закрывать.
      За Погба, скорее всего, как обычно, мазу тянет скромнягя Райола. Почуяв запах нового возможного куша, он не успокоится, пока не оторвёт всё, что считает уже своим. И ему пофиг, заплатит ему МЮ или любой другой клуб.
      Лукаку, кроме двух предпоследних игр, ничего особого не демонстрировал, пусть не шебуршит особо. Байи, вообще, убил несколько матчей своими ошибками, хотя, когда он только появился в команде, было удовольствием за ним наблюдать, чисто лев, его вообще фиг кто пройти мог. Что потом пошло не так, почему?..
      Мата с Эррерой хорошие пацаны, не выдающиеся, конечно, как нужно было бы для такой команды, но пока их заменить тупо некем, вот и начали петь свои песни. Я всегда считал наёмников наёмниками, у них, кроме высокого профессионализма, нет ничего, что можно было бы отнести к командному духу. У них сердце не болит за родной клуб, потому что такового у них не имеется... Хотя, бывают и исключения, но, к сожалению, не в этот раз.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7466

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Про де Хеа уже достали его отправлять из МЮ
      Эрик Байи похеру,не сильно жалко.
      Поль Погба-огромная потеря для красных,но сильное усиление для любогог клуба
      Эррера и Мата-50 на 50
      Лукаку-один матч отлично,5 не особо,но думаю пригодился бы
      Санчес-да с ним и так всё понятно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +470

      Genz 1 час назад

      Надо Евсеева ставить. Он наведёт дисциплину. ****..т блондина Погба и рыжего Лукаку. Скажет, Встать в строй анонисты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7481

      DeStar 1 час назад

      Санчез хочет повышения зп?)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19943

      portero > DeStar 57 минут назад

      жирку хочет накопить еще.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1347

      ivan-football-fan 1 час назад

      МЮ... уже потерял, почти, всю команду!
      Именно тогда, когда футболисты вместо игры стали заниматься "сливанием" тренера (Моуриньо) при полном попустительстве руководства команды! Уважаю Моуринто за то, что он не стал жаловаться, а молча ушёл...Но он уже тогда намекал, какими проблемами для клуба и после него всё это может обернуться! И ВОТ - ОЧЕНЬ СКОРО ВСЁ ЭТО "ИКНЁТСЯ" СУЛЬШЕРУ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4900

      Skull_Boy 1 час назад

      Прикольно лавочники просят денег, за исключением нигера и дыры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      underground_10 2 часа назад

      За какие чемпионские звания и призовые места они хотят повышения заработной платы? Непонятно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2869

      александр п > underground_10 1 час назад

      Рынок,стоимость труда звёзд выросла.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19943

      portero > underground_10 53 минуты назад

      не всем светит повышение , могут с удовольствием расстаться с частью игроков

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77080
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru