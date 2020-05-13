Эррера – о Неймаре: «Медиа постоянно пытаются уничтожить его. Как будто я читаю новости о другом игроке»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера охарактеризовал партнера по клубу Неймара.
«Неймар – одно из главных откровений в моей карьере. Медиа постоянно пытаются уничтожить его.
Я же вижу парня, который счастлив каждый день и пытается сплотить нас. Он приглашает команду на обеды в свой дом, чтобы игроки могли проводить время вместе, и пытается завоевать с нами как можно больше трофеев.
Он улучшает атмосферу в команде. Как будто раньше я читал новости о другом игроке! Я понимаю, что все люди хотят говорить о нем, возможно, из-за его причесок или стиля одежды», – сказал Эррера.
- Этим летом Андер перешел в «ПСЖ» из «МЮ» и подписал 5-летний контракт с парижанами.
- За английский клуб Эррера выступал с 2014 года.
- В составе английского клуба он провел 189 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.
Источник: ESPN