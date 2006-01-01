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    Эррера – о Неймаре: «Медиа постоянно пытаются уничтожить его. Как будто я читаю новости о другом игроке»

    Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера охарактеризовал партнера по клубу Неймара.

    «Неймар – одно из главных откровений в моей карьере. Медиа постоянно пытаются уничтожить его.

    Я же вижу парня, который счастлив каждый день и пытается сплотить нас. Он приглашает команду на обеды в свой дом, чтобы игроки могли проводить время вместе, и пытается завоевать с нами как можно больше трофеев.

    Он улучшает атмосферу в команде. Как будто раньше я читал новости о другом игроке! Я понимаю, что все люди хотят говорить о нем, возможно, из-за его причесок или стиля одежды», – сказал Эррера.

    • Этим летом Андер перешел в «ПСЖ» из «МЮ» и подписал 5-летний контракт с парижанами.
    • За английский клуб Эррера выступал с 2014 года.
    • В составе английского клуба он провел 189 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.

    Источник: ESPN

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