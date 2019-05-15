Эррера – о работе Моуринью в «МЮ»: «Он перепробовал все, 75% – это ответственность игроков»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера заявил, что нельзя считать Жозе Моуринью главным виновником неудач команды в этом сезоне.

«Я очень уважаю Моуринью. Он перепробовал все. Первый сезон с ним был довольно успешным. Тогда мы были вторыми, и у нас было много ожиданий от следующего сезона, но это не сработало. Не только из-за него.

Мы должны взять на себя ответственность. Все мы. Если у команды плохой сезон, 75 процентов – это ответственность игроков. Легко, когда увольняют тренера и ты ищешь причину в нем, но это вина всех нас. Каждый футболист в раздевалке имеет отношение к тому, что случилось с нами по ходу сезона», – сказал Эррера.