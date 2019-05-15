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    Эррера – о работе Моуринью в «МЮ»: «Он перепробовал все, 75% – это ответственность игроков»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера заявил, что нельзя считать Жозе Моуринью главным виновником неудач команды в этом сезоне.

    «Я очень уважаю Моуринью. Он перепробовал все. Первый сезон с ним был довольно успешным. Тогда мы были вторыми, и у нас было много ожиданий от следующего сезона, но это не сработало. Не только из-за него.

    Мы должны взять на себя ответственность. Все мы. Если у команды плохой сезон, 75 процентов – это ответственность игроков. Легко, когда увольняют тренера и ты ищешь причину в нем, но это вина всех нас. Каждый футболист в раздевалке имеет отношение к тому, что случилось с нами по ходу сезона», – сказал Эррера.

    • «МЮ» уволил Моуринью в декабре прошлого года. Его сменил Уле-Гуннар Сульшер.
    • Манкунианцы финишировали на шестом месте в АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    15.05.2019 01:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: -360

      SuperPAV9 15 мая, 15:31

      Единственный нормальный испанец

      0
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      Рейтинг: +1455

      InterMilLano1908 15 мая, 12:28

      Маур взял 2ое место, ЛЕ и это с нулевой защитой... А вот то что ему купили сброд и поэтому он с вудвордом видимо и не заладил это уже не его вина. Маур топ тренер и это факт

      3
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      Рейтинг: +2472

      ivan-football-fan 15 мая, 11:21

      Первое объективно честное высказывание от игрока МЮ!
      "Приговор" манкунианцам был подписан на момент увольнения Моуриньо.
      Надеюсь, этот приговор НЕ МНОГОЛЕТНИЙ...

      3
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      Рейтинг: -21

      sergeyblokhin 15 мая, 03:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

      -6
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      Рейтинг: +19

      slayleks74 > sergeyblokhin 15 мая, 13:20

      Ты бы мозги себе подкачал ! А то похудели , дибилизм так и прёт !

      0
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      Рейтинг: +87

      Ronko 15 мая, 02:47

      Нынешняя игра это доказывает

      5
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