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  • Тиаго Силва выбыл на три недели, Эррера пропустит полтора-два месяца

Тиаго Силва выбыл на три недели, Эррера пропустит полтора-два месяца

25 февраля 2020, 01:07

«ПСЖ» опубликовал отчет о травмах защитника Тиаго Силвы и хавбека Андера Эрреры.

У бразильца диагностировано повреждение бицепса правого бедра. Сроки его восстановления составят три недели.

Испанец получил травму четырехглавой мышцы бедра и выбыл на срок от полутора до двух месяцев.

  • В текущем сезоне 35-летний Силва провел за «ПСЖ» 30 игр, забил один мяч и сделал один ассист.
  • В активе 30-летнего Эрреры за указанный период 18 матчей, один гол и одна результативная передача.

Источник: Официальный сайт «ПСЖ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Силва Тиаго Эррера Андер
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