Тиаго Силва выбыл на три недели, Эррера пропустит полтора-два месяца

«ПСЖ» опубликовал отчет о травмах защитника Тиаго Силвы и хавбека Андера Эрреры.

У бразильца диагностировано повреждение бицепса правого бедра. Сроки его восстановления составят три недели.

Испанец получил травму четырехглавой мышцы бедра и выбыл на срок от полутора до двух месяцев.