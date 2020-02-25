Тиаго Силва выбыл на три недели, Эррера пропустит полтора-два месяца

«ПСЖ» опубликовал отчет о травмах защитника Тиаго Силвы и хавбека Андера Эрреры.
У бразильца диагностировано повреждение бицепса правого бедра. Сроки его восстановления составят три недели.
Испанец получил травму четырехглавой мышцы бедра и выбыл на срок от полутора до двух месяцев.
- В текущем сезоне 35-летний Силва провел за «ПСЖ» 30 игр, забил один мяч и сделал один ассист.
- В активе 30-летнего Эрреры за указанный период 18 матчей, один гол и одна результативная передача.
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»