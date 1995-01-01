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    Эррера: «Неймар входит в пятерку лучших игроков мира»

    Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера охарактеризовал партнеров по команде и отдельно выделил Неймара.

    «Неймар входит в пятерку лучших игроков мира. Вместе с Килианом Мбаппе я его считаю претендентом на «Золотой мяч».

    Я взволнован и счастлив, что смогу сыграть с игроками уровня Неймара, Мбаппе или Вератти. Бразилец скоро сможет стать лучшим полузащитником мира. Мы сделаем все, чтобы он провел лучший сезон и становился только лучше», – заявил Эррера.

    • Этим летом Андер перешел в «ПСЖ» из «МЮ» и подписал 5-летний контракт с парижанами.
    • За английский клуб Эррера выступал с 2014 года.
    • В составе манкунианцев он провел 189 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.

    Источник: Goal

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