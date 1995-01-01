Эррера: «Неймар входит в пятерку лучших игроков мира»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера охарактеризовал партнеров по команде и отдельно выделил Неймара.
«Неймар входит в пятерку лучших игроков мира. Вместе с Килианом Мбаппе я его считаю претендентом на «Золотой мяч».
Я взволнован и счастлив, что смогу сыграть с игроками уровня Неймара, Мбаппе или Вератти. Бразилец скоро сможет стать лучшим полузащитником мира. Мы сделаем все, чтобы он провел лучший сезон и становился только лучше», – заявил Эррера.
- Этим летом Андер перешел в «ПСЖ» из «МЮ» и подписал 5-летний контракт с парижанами.
- За английский клуб Эррера выступал с 2014 года.
- В составе манкунианцев он провел 189 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.