Эррера требовал от «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч в неделю

В Англии боятся писать сколько в год. Чтобы не пугать
Полузащитник Андер Эррера не смог договориться с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта и в четверг стал игроком «ПСЖ».
Футболист требовал от «Манчестер Юнайтед» зарплату в размере 350 тысяч фунтов в неделю.
Клуб отказался выполнять требования Эрреры и разрешил футболисту покинуть команду.
В четверг Андер подписал 5-летний контракт с «ПСЖ».
- За «МЮ» Эррера выступал с 2014 года.
- В составе манкунианцев он провел 189 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.