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    Эррера требовал от «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч в неделю

    Полузащитник Андер Эррера не смог договориться с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта и в четверг стал игроком «ПСЖ».

    Футболист требовал от «Манчестер Юнайтед» зарплату в размере 350 тысяч фунтов в неделю.

    Клуб отказался выполнять требования Эрреры и разрешил футболисту покинуть команду.

    В четверг Андер подписал 5-летний контракт с «ПСЖ».

    • За «МЮ» Эррера выступал с 2014 года.
    • В составе манкунианцев он провел 189 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +599

      Alex Flash 24 минуты назад

      В Англии боятся писать сколько в год. Чтобы не пугать

      0
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      Рейтинг: +2614

      САДЫЧОК 41 минуту назад

      Да , обычный игрок этот Андер !...Вот , если бы Эктор Эррерра требовал -я понимаю ! Но , Эктор удачно перешёл в Атлетико !

      -1
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      Рейтинг: +1296

      ItalianFootball 44 минуты назад

      Сколько ж ему в псж дали ?

      0
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      Рейтинг: +1285

      VGreen > ItalianFootball 25 минут назад

      350 тысяч фунтов в неделю.

      1
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      Рейтинг: +2322

      АртурZaСМ 1 час назад

      Нынче футболеры "ВУАПЩЕ" нюх потеряли! Переоценивают собственную значимость. МЮ правильно сделал, что дал пинка под зад этому "одарённому". Всем остальным топ клуб следует поступать так же со всеми, кто мнит себя "суперзвездой" и "отцом футбола".
      (Месси и Роналду исключение. Они заслуживают любую ЗП, которую попросят хоть 100 хоть 200 лямов. Заслуживают!!! Остальные просто пыль рядом с ними.) Всякие Неймары, МбаппЫ, ПогбЫ, Азары, Рабьи, Де Лигты и прочая нечисть... их нужно ставить на место, чтобы сохранить футбол ибо всё полетит к чертям собачьим... Топ клубам нужно срочно прийти к какому-нибудь соглашению между собой по потолку ЗП для игроков определенного уровня, если никто из топов не будет соглашаться на космоЗП, то средненькие игроки, коим и является Эррера, умерят свои аппетиты...

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      Рейтинг: +230

      Nintendo8800 1 час назад

      единственный кому стоило платить такую зп

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      Рейтинг: +329

      EsKamilio > Nintendo8800 22 минуты назад

      Эррера не плохой игрок, но не более. 350 тысяч точно не заслуживал. 200-250 не более.

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