Эррера требовал от «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч в неделю

Полузащитник Андер Эррера не смог договориться с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта и в четверг стал игроком «ПСЖ».

Футболист требовал от «Манчестер Юнайтед» зарплату в размере 350 тысяч фунтов в неделю.

Клуб отказался выполнять требования Эрреры и разрешил футболисту покинуть команду.

В четверг Андер подписал 5-летний контракт с «ПСЖ».