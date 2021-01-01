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  • «Этот мир катится к чертям». Эррера – о дисквалификации Кавани на три матча за слово «черный»

«Этот мир катится к чертям». Эррера – о дисквалификации Кавани на три матча за слово «черный»

1 января 2021, 22:58
9

Андер Эррера, бывший одноклубник Эдинсона Кавани по «ПСЖ», раскритиковал решение Футбольной ассоциации дисквалифицировать нападающего «МЮ» на три матча за употребление слова «черный» («negrito») в инстаграме.

«Если ты получаешь дисквалификацию за такое… Этот мир катится к чертям. Держись, Эди!» – написал Эррера под постом Кавани о дисквалификации.

  • Помимо трехматчевой дисквалификации Кавани обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.
  • Форвард, в частности, пропустит матч Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
  • В испаноговорящих странах Латинской Америки слово «negrito» переводится как «друг», «приятель».

«Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

Источник: инстаграм Эдинсона Кавани
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Манчестер Юнайтед Кавани Эдинсон Эррера Андер
Комментарии (9)
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CSKA57
1609532003
Давно это уже было понять!
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Федорыч-НН
1609532344
*** дались со своей толерантностью. Черный - он и останется черным, хоть ты его оранжевым назови.
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Ломовка
1609553783
Чтобы дискву давать за такое нужно выяснить, кому конкретно это слово было адресовано. И если адресат известен - пусть признает прилюдно, что его оскорбили. Если этого нет - тогда и дисквы не должно быть.
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Николай71
1609557219
Тупизм и только...
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IVANRUS777
1609558618
Мировое общество и особенно руководители стран в большей своей массе действительно больные люди. Вместо того, чтобы обращать внимание на действительно важные проблемы, которые нужно решать всем миром, они раздувают из мухи слона, чтобы как раз отвлекать внимание обычных людей от этих проблем. Вечная мерзлота уже активно тает и скоро тот мир, который мы знаем, действительно может покатиться ко всем чертям со всеми белыми, чёрными, желтыми, красными и там уже как в классике: "Земля тряслась — как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…"
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raritet
1609575386
Для нас россиян и " козел" не козлизм, а черный -это всего лишь цвет сапога. И что тогда нужно вообще удалить слово черный как будто и не было такого цвета никогда . А как тогда Малевич? Наверное и его квадрат запретили бы? О чем он и предостерегал почти сто лет назад .
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САДЫЧОК
1609581761
На самом деле Важно Как это сказано , в каком контесте ! Если , с элементами фашизма и т.д.-это одно . А , так можно и словом " Лысый " оскорбить кого хочешь !
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Hektor 84
1609583883
Ну теперь по логике этих больных идиотов надо дисквалифицировать Эрреру за чертей. Они же чёрные))))
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