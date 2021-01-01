«Этот мир катится к чертям». Эррера – о дисквалификации Кавани на три матча за слово «черный»

Андер Эррера, бывший одноклубник Эдинсона Кавани по «ПСЖ», раскритиковал решение Футбольной ассоциации дисквалифицировать нападающего «МЮ» на три матча за употребление слова «черный» («negrito») в инстаграме.

«Если ты получаешь дисквалификацию за такое… Этот мир катится к чертям. Держись, Эди!» – написал Эррера под постом Кавани о дисквалификации.

Помимо трехматчевой дисквалификации Кавани обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.

Форвард, в частности, пропустит матч Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

В испаноговорящих странах Латинской Америки слово «negrito» переводится как «друг», «приятель».

«Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»