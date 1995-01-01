Кавани дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 100 тысяч за слово «черный» в инстаграме

что за дичь, это слово уже ни в какой сфере нельзя произносить? какой цвет твоего автомобиля, цвет которыйнельзя называть.....е бла ны
FA (Футбольная ассоциация Англии) посчитала проступком публикацию форвардом «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани слова «черный» («negrito») в инстаграме. Игрока дисквалифицировали на три матча.
Также Кавани обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.
- Форвард, в частности, пропустит матч Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
- Кавани перешел в «МЮ» в октябре.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня, в нем есть опция продления на год.