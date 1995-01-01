Кавани дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 100 тысяч за слово «черный» в инстаграме

FA (Футбольная ассоциация Англии) посчитала проступком публикацию форвардом «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани слова «черный» («negrito») в инстаграме. Игрока дисквалифицировали на три матча.

Также Кавани обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.