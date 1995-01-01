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    Кавани дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 100 тысяч за слово «черный» в инстаграме

    FA (Футбольная ассоциация Англии) посчитала проступком публикацию форвардом «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани слова «черный» («negrito») в инстаграме. Игрока дисквалифицировали на три матча.

    Также Кавани обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.

    • Форвард, в частности, пропустит матч Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
    • Кавани перешел в «МЮ» в октябре.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня, в нем есть опция продления на год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: FA

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2103

      swot1205 7 секунд назад

      что за дичь, это слово уже ни в какой сфере нельзя произносить? какой цвет твоего автомобиля, цвет которыйнельзя называть.....е бла ны

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      Рейтинг: +1535

      acor94 1 минуту назад

      интересно, а штраф кто получит?) белые люди наврено?)

      0
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      Рейтинг: +19985

      Боцман59rus 8 минут назад

      А чего мелочиться? ....и десять ударов плетью)))

      0
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      Рейтинг: +11884

      KLIM777 13 минут назад

      лохи епаные в Европе.

      А мы красавцы. Всех с наступающим и наступившим Новым годом!

      1
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      Рейтинг: +158

      Лфшт 28 минут назад

      Европа - край дебилов.

      1
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      Рейтинг: +43880

      portero 32 минуты назад

      Уменьшительно ласкательное слово??? идиотизм ...

      1
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      Рейтинг: +2258

      Бомбардиръ 35 минут назад

      Маразм крепчает...

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