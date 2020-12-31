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    «Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отреагировал на дисквалификацию на три матча за употребления слова «черный» («negrito») в инстаграме.

    «Я принимаю это наказание. Я получил его, потому что не разбираюсь в английских идиомах, и я не одобряю их. Извиняюсь, если причинил кому-то боль словами с проявлением дружеских чувств. У меня не было других намерений», – цитирует Кавани Mundo Deportivo.

    В испаноговорящих странах Латинской Америки слово «negrito» переводится как «друг», «приятель».

    • Помимо трехматчевой дисквалификации Кавани обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.
    • Форвард, в частности, пропустит матч Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
    • Кавани перешел в «МЮ» в октябре. Его контракт с клубом рассчитан до июня, в нем есть опция продления на год.

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    Источник: твиттер Эдинсона Кавани

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    01.01.2021 20:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +18861

      bset 1 час назад

      Можно попытаться понять, почему обратили внимание, против расизма борьба, все дела. Можно понять, за что ему хотят штраф впаять. По тем же причинам. Но я не могу понять, как можно получить дисквалификацию в футбольном матче за то, что сидя дома написал комментарий в инстаграм. Это скоро будем получать на работе выговор и лишаться премии за то, что дома посуду забыли помыть? Понятно, что в футболе огромные деньги, а значит это и спрос выше. Не хочешь быть публичным человеком - иди на завод. Но тут уж совсем в личную жизнь лезут товарищи. Каких бы денег он не получал.

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      Рейтинг: +89

      Вит65 1 час назад

      на испанском черный - "negra". Ну пусть вообще изымут из языка это слово. И как тогда описывать словами выражения: черная икра, черный цвет, черный карандаш, и т.п. Маразм в мире крепчает. Интересно, а вот защищают права сексуальных меньшинств. Хотелось бы узнать, все эти защитники верующие люди? если да, то к ним вопрос: а как же вы чтите заповеди Христа, что брак это союз между мужчиной и женщиной. Таким "приверженцам веры" гореть в аду.

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      Рейтинг: +26226

      oyabun 1 час назад

      Маразм крепчает? Если до такого дошло, то слово "черный" надо вообще изъять из употребления. Заменить его на "темно-серый".

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      Рейтинг: +4536

      Puddle 1 час назад

      Гы-гы-гы! А написал бы "zulusso! Sriptako pozorro!", ничего бы не было

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      Рейтинг: +3314

      solodealer 2 часа назад

      Интересно, а в чей адрес было сказано и в чью пользу штраф? В смысле: а есть ли некая реакция "пострадавшего"? Ведь, если Кавани на самом деле имел в виду "друг" и не разбирается в оттенках английской лексики, то неужели нельзя было разобраться в узком кругу?

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      Рейтинг: +43901

      portero > solodealer 1 час назад

      Нет там пострадавшего, именно посторонние нанглосакские толерасты раздули из инсты инфу ..... это как подружку назовешь рыбкой или зайкой а тебя сторонние пи..ты штраф выпишут, низя б...

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      Рейтинг: +19658

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Хорошо сказал: ..." не разбираюсь в английских идиотах.")

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