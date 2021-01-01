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  • «Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

«Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

1 января 2021, 20:50
9

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отреагировал на дисквалификацию на три матча за употребления слова «черный» («negrito») в инстаграме.

«Я принимаю это наказание. Я получил его, потому что не разбираюсь в английских идиомах, и я не одобряю их. Извиняюсь, если причинил кому-то боль словами с проявлением дружеских чувств. У меня не было других намерений», – цитирует Кавани Mundo Deportivo.

В испаноговорящих странах Латинской Америки слово «negrito» переводится как «друг», «приятель».

  • Помимо трехматчевой дисквалификации Кавани обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.
  • Форвард, в частности, пропустит матч Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
  • Кавани перешел в «МЮ» в октябре. Его контракт с клубом рассчитан до июня, в нем есть опция продления на год.

Источник: твиттер Эдинсона Кавани
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Кавани Эдинсон
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1609524326
Хорошо сказал: ..." не разбираюсь в английских идиотах.")
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oyabun
1609529946
Маразм крепчает? Если до такого дошло, то слово "черный" надо вообще изъять из употребления. Заменить его на "темно-серый".
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Вит65
1609532289
на испанском черный - "negra". Ну пусть вообще изымут из языка это слово. И как тогда описывать словами выражения: черная икра, черный цвет, черный карандаш, и т.п. Маразм в мире крепчает. Интересно, а вот защищают права сексуальных меньшинств. Хотелось бы узнать, все эти защитники верующие люди? если да, то к ним вопрос: а как же вы чтите заповеди Христа, что брак это союз между мужчиной и женщиной. Таким "приверженцам веры" гореть в аду.
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egrrr
1609560500
Лет 10 назад журналюги бегали с фотоаппаратами за таким материалом, теперь ходить никуда не надо, кто первый залез в Инстаграм, тот и получил "новость дня". Мерзко это.
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Grag
1609572674
Этот бред не имеет ни малейшего отношения к борьбе с расизмом.
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zigbert
1609592876
Вот и получается что этот инцидент не имеет ничего общего в борьбе с расизмом.
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