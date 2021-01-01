«Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отреагировал на дисквалификацию на три матча за употребления слова «черный» («negrito») в инстаграме.
«Я принимаю это наказание. Я получил его, потому что не разбираюсь в английских идиомах, и я не одобряю их. Извиняюсь, если причинил кому-то боль словами с проявлением дружеских чувств. У меня не было других намерений», – цитирует Кавани Mundo Deportivo.
В испаноговорящих странах Латинской Америки слово «negrito» переводится как «друг», «приятель».
- Помимо трехматчевой дисквалификации Кавани обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.
- Форвард, в частности, пропустит матч Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
- Кавани перешел в «МЮ» в октябре. Его контракт с клубом рассчитан до июня, в нем есть опция продления на год.
Источник: твиттер Эдинсона Кавани