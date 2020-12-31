«Извиняюсь за проявление дружеских чувств». Кавани – о дисквалификации за слово «черный»

Можно попытаться понять, почему обратили внимание, против расизма борьба, все дела. Можно понять, за что ему хотят штраф впаять. По тем же причинам. Но я не могу понять, как можно получить дисквалификацию в футбольном матче за то, что сидя дома написал комментарий в инстаграм. Это скоро будем получать на работе выговор и лишаться премии за то, что дома посуду забыли помыть? Понятно, что в футболе огромные деньги, а значит это и спрос выше. Не хочешь быть публичным человеком - иди на завод. Но тут уж совсем в личную жизнь лезут товарищи. Каких бы денег он не получал.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отреагировал на дисквалификацию на три матча за употребления слова «черный» («negrito») в инстаграме.
«Я принимаю это наказание. Я получил его, потому что не разбираюсь в английских идиомах, и я не одобряю их. Извиняюсь, если причинил кому-то боль словами с проявлением дружеских чувств. У меня не было других намерений», – цитирует Кавани Mundo Deportivo.
В испаноговорящих странах Латинской Америки слово «negrito» переводится как «друг», «приятель».
- Помимо трехматчевой дисквалификации Кавани обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.
- Форвард, в частности, пропустит матч Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
- Кавани перешел в «МЮ» в октябре. Его контракт с клубом рассчитан до июня, в нем есть опция продления на год.