Андер Эррера пропустит начало сезона из-за травмы

Новичок «ПСЖ» Андер Эррера выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.
У испанского хавбека диагностировано повреждение левой икроножной мышцы. Сроки восстановления футболиста составят три-четыре недели.
29-летний игрок травмировался на вчерашней тренировке парижан.
- Эррера перешел в «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт до 2024 года.
- Последним клубом Эрреры был «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2014 года.
- В составе манкунианцев он провел 189 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.