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    Андер Эррера пропустит начало сезона из-за травмы

    Новичок «ПСЖ» Андер Эррера выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

    У испанского хавбека диагностировано повреждение левой икроножной мышцы. Сроки восстановления футболиста составят три-четыре недели.

    29-летний игрок травмировался на вчерашней тренировке парижан.

    • Эррера перешел в «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.
    • Последним клубом Эрреры был «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2014 года.
    • В составе манкунианцев он провел 189 матчей, забил 20 голов и сделал 27 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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