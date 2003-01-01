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    Эррера – о дне рождения Неймара: «Чего только на этой вечеринке не было. Жена меня не отпускала даже в туалет»

    Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, как команда праздновал день рождения форварда Неймара. Испанец был на вечеринке с женой.

    «Чего там только не происходило. На нижнем этаже были только холостяки, на верхнем – футболисты с женами. Жена меня не отпускала даже в туалет и не давала спускаться вниз. Неймар сделал так, чтобы мы хорошо провели время», – цитирует Эрреру The Sun.

    • Бразилец выступает в Париже с 2017 года.
    • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
    • Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: The Sun

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