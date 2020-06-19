Эррера – о дне рождения Неймара: «Чего только на этой вечеринке не было. Жена меня не отпускала даже в туалет»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, как команда праздновал день рождения форварда Неймара. Испанец был на вечеринке с женой.
«Чего там только не происходило. На нижнем этаже были только холостяки, на верхнем – футболисты с женами. Жена меня не отпускала даже в туалет и не давала спускаться вниз. Неймар сделал так, чтобы мы хорошо провели время», – цитирует Эрреру The Sun.
- Бразилец выступает в Париже с 2017 года.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
- Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: The Sun