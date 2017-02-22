Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед
Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 февраля 2017
Сент-Этьен
22.02.2017, среда, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
17'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
К. Малку
84'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Ж. Верету
68'
64'
Замена
М. Рохо
️️️️
Х. Мата
63'
Вторая желтая
Э. Байи
62'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Кэррик
60'
Желтая карточка
Э. Байи
Замена
Н. Ру
️️️️
Р. Берич
59'
Замена
Жоржиньо
️️️️
А. Савье
54'
25'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Г. Мхитарян
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Маруан Феллайни
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
24
Малку
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
19
Погба
17
Пажо
17
Верету
6
Савье
22
Монне-Паке
9
Берич
17
Амума
4-4-1-1
44
Ромеро
17
Блинд
3
Байи
6
Смоллинг
15
Янг
25
Феллайни
8
Погба
16
Кэррик
22
Мхитарян
64
Мата
11
Ибрагимович
6
Савье
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
6
Савье
17
Верету
18
Лемуан
18
Лемуан
17
Верету
9
Берич
26
Ру
26
Ру
9
Берич
64
Мата
5
Рохо
5
Рохо
64
Мата
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
22
Мхитарян
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
22
Мхитарян
Остались в запасе
Сент-Этьен
Манчестер Юнайтед
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Манчестер Юнайтед
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+