«Я всегда буду верен футболу». Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Немецкий полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры футболиста.

«Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Спасибо всем моим командам, а именно «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборной Германии – вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, я благодарю свою семью за поддержку. Мне грустно прощаться с карьерой футболиста, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвященное ему, навсегда останется в моем сердце! Ваш Басти», – написал Швайнштайгер в своем инстаграме.

35-летний Швайнштайгер сыграл за «Баварию» 500 матчей, в которых забил 68 голов и отдал 100 ассистов.

Хавбек провел за сборную Германии 121 встречу, забил 24 гола и отдал 39 голевых передач.