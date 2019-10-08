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    «Я всегда буду верен футболу». Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

    Немецкий полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры футболиста.

    «Дорогие болельщики, пришло время объявить, что я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона. Спасибо всем моим командам, а именно «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборной Германии – вы сделали мою карьеру невероятной! Конечно, я благодарю свою семью за поддержку. Мне грустно прощаться с карьерой футболиста, но я с нетерпением жду новых вызовов в жизни. Я всегда буду верен футболу. Время, посвященное ему, навсегда останется в моем сердце! Ваш Басти», – написал Швайнштайгер в своем инстаграме.

    • 35-летний Швайнштайгер сыграл за «Баварию» 500 матчей, в которых забил 68 голов и отдал 100 ассистов.
    • Хавбек провел за сборную Германии 121 встречу, забил 24 гола и отдал 39 голевых передач.

    text

    Публикация от text (@bastianschweinsteiger)

    Источник: инстаграм Бастиана Швайнштайгера

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1559

      andrej-lucevich 9 минут назад

      красава! успехов тебе вне футбола!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33421

      portero 26 минут назад

      Жизнь удалась, хорошо поиграл, теперь можно и отдохнуть в кругу семьи.

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