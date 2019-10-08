Шюррле: «Я помню финал ЧМ-2014, когда Швайнштайгер пожертвовал всем ради нас»

...а что там было в этом финале?
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле пожелал удачи полузащитнику «Чикаго Файр» Бастиану Швайнштайгеру, который объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона.
«Я помню финал чемпионата мира-2014, когда вы пожертвовали всем ради нас. Желаю вам всего наилучшего в дальнейшем», – написал Шюррле в своем инстаграме, прикрепив фотографию с Швайнштайгером.
- Швайнштайгер выступал за «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.
- В финале ЧМ-2014 Германия встречалась с Аргентиной.
- Победный гол в дополнительное время с передачи Шюррле забил полузащитник Марио Гетце.