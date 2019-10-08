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    Шюррле: «Я помню финал ЧМ-2014, когда Швайнштайгер пожертвовал всем ради нас»

    Нападающий «Спартака» Андре Шюррле пожелал удачи полузащитнику «Чикаго Файр» Бастиану Швайнштайгеру, который объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона.

    «Я помню финал чемпионата мира-2014, когда вы пожертвовали всем ради нас. Желаю вам всего наилучшего в дальнейшем», – написал Шюррле в своем инстаграме, прикрепив фотографию с Швайнштайгером.

    text

    Публикация от text (@andreschuerrle)

    Источник: инстаграм Андре Шюррле

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    08.10.2019 23:00
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