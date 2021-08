«Футбольный бог». Лига чемпионов поздравила Швайнштайгера с днем рождения нарезкой голов

Бывшему футболисту сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру исполняется 37 лет. Его поздравила пресс-служба Лиги чемпионов.

«Бастиан Швайнштайгер = футбольный бог. С днем рождения, победитель Лиги чемпионов 2013 года!» – написала пресс-служба.

«С днем рождения, любовь моя. В моей жизни нет идеального без тебя. Пусть твой следующий год принесет больше радости, изобилия и исполнения твоих мечтаний. Я тебя люблю», – так поздравила Швайнштайгера супруга – бывшая теннисистка Ана Иванович.

If I had to show someone a picture of a perfect moment – this would be it.Happy Birthday, my love. There’s no “perfect” without you in my life. May your next year bring you more joy, abundance and fulfillment of your dreams.I love you @BSchweinsteiger pic.twitter.com/tkuiVENTKL