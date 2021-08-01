«Футбольный бог». Лига чемпионов поздравила Швайнштайгера с днем рождения нарезкой голов

Бывшему футболисту сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру исполняется 37 лет. Его поздравила пресс-служба Лиги чемпионов.
«Бастиан Швайнштайгер = футбольный бог. С днем рождения, победитель Лиги чемпионов 2013 года!» – написала пресс-служба.
«С днем рождения, любовь моя. В моей жизни нет идеального без тебя. Пусть твой следующий год принесет больше радости, изобилия и исполнения твоих мечтаний. Я тебя люблю», – так поздравила Швайнштайгера супруга – бывшая теннисистка Ана Иванович.
- Швайнштайгер завершил карьеру в 2019 году в американском «Чикаго».
- Он играл за сборную с 2004 по 2016 год, взял чемпионат мира 2014 года.
- На клубном уровне Швайнштайгер больше всего матчей провел за «Баварию» (2000-2015 годы).
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Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА