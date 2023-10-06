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  • «Футбола, который я знал, больше не существует»: Клозе раскритиковал молодых игроков

«Футбола, который я знал, больше не существует»: Клозе раскритиковал молодых игроков

6 октября 2023, 08:59
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Экс-форвард сборной Германии и «Лацио» Мирослав Клозе раскритиковал современный футбол.

«Сегодня молодые игроки думают о других вещах. В детстве я думал только о том, чтобы тренироваться и стать кем-то в этом виде спорта, который я всегда любил.

В «Лацио» и в национальной команде после каждой тренировки я ложился в ванну, полную льда, чтобы избежать травм. Но молодые игроки в команде систематически отказывались. Когда они увидели, что я собираю мешки с мячами, чтобы убрать их в конце тренировки, они сказали мне: «Но кто тебе говорит это делать?».

В этот момент я сказал: «Тебе 20 лет, и ты не можешь помочь 60-летнему рабочему?» Их больше волнует, подходят ли их бутсы к носкам. Вот почему я сказал: «Стоп». Футбола, который я знал, больше не существует.

Сегодняшние молодые игроки думают в первую очередь об автомобилях, контрактах со своими спонсорами и новых бутсах. Только после всего этого приходит футбол. Для них имидж – самое главное. А для меня всe, что имело значение, – это футбол в его самой чистой форме», – цитирует Клозе Football Tweet.

  • В 2001-2014 годах Клозе провел 137 матчей за сборную Германии, забил 71 гол.
  • Клозе – чемпион мира 2014 года.

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Источник: «Чемпионат»
Германия. Бундеслига Германия Клозе Мирослав
Комментарии (2)
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raritet
1696587083
Мирослав так точно выразил свое видение современного футбола, что лучше и не скажешь. Иду мимо нашего стадиона в Пушкине. На улице 6-7 футболистов стоят и курят. Такое раньше было просто немыслимо...
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mihail200606
1696590409
Времена меняются...
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