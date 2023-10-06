«Футбола, который я знал, больше не существует»: Клозе раскритиковал молодых игроков

Экс-форвард сборной Германии и «Лацио» Мирослав Клозе раскритиковал современный футбол.

«Сегодня молодые игроки думают о других вещах. В детстве я думал только о том, чтобы тренироваться и стать кем-то в этом виде спорта, который я всегда любил.

В «Лацио» и в национальной команде после каждой тренировки я ложился в ванну, полную льда, чтобы избежать травм. Но молодые игроки в команде систематически отказывались. Когда они увидели, что я собираю мешки с мячами, чтобы убрать их в конце тренировки, они сказали мне: «Но кто тебе говорит это делать?».

В этот момент я сказал: «Тебе 20 лет, и ты не можешь помочь 60-летнему рабочему?» Их больше волнует, подходят ли их бутсы к носкам. Вот почему я сказал: «Стоп». Футбола, который я знал, больше не существует.

Сегодняшние молодые игроки думают в первую очередь об автомобилях, контрактах со своими спонсорами и новых бутсах. Только после всего этого приходит футбол. Для них имидж – самое главное. А для меня всe, что имело значение, – это футбол в его самой чистой форме», – цитирует Клозе Football Tweet.