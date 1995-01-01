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    Роналду установил новый рекорд по голам на Евро/ЧМ

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Франции (2:2).

    В активе форварда «Ювентуса» теперь 21 гол на чемпионатах мира и Европы. Это лучший результат в истории.

    Португалец побил рекорд Мирослава Клозе, который отличился 19 раз в составе сборной Германии на крупных турнирах.

    • Роналду забил 14 мячей в 24 играх Евро.
    • На ЧМ у него 7 голов в 17 матчах.

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    Источник: Opta

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12367

      Cules2013 23 минуты назад

      С одной стороны - сплошь пенальти и замыкания в пустые ворота, с другой - а чего это другие так не могут тогда? В Испании 5 пенальти не забито, причём разными игроками. Как минимум, это показатель отличной физподготовки Рона, и это в его-то возрасте, после тяжёлого сезона, где он отыграл везде, где мог.

      1
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      Рейтинг: +23432

      Боцман59rus 27 минут назад

      лучше бить как Эдер, редко- но метко.

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      Рейтинг: +8515

      KOLBIS 43 минуты назад

      Самое интересное,что при его форме,это еще далеко не все....

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      Рейтинг: +1721

      acor94 48 минут назад

      Да всяким сан маринам и лихтыштейнам и дзюба забь...

      Ой, это не сюда...

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