Роналду установил новый рекорд по голам на Евро/ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Франции (2:2).

В активе форварда «Ювентуса» теперь 21 гол на чемпионатах мира и Европы. Это лучший результат в истории.

Португалец побил рекорд Мирослава Клозе, который отличился 19 раз в составе сборной Германии на крупных турнирах.