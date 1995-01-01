Роналду установил новый рекорд по голам на Евро/ЧМ

С одной стороны - сплошь пенальти и замыкания в пустые ворота, с другой - а чего это другие так не могут тогда? В Испании 5 пенальти не забито, причём разными игроками. Как минимум, это показатель отличной физподготовки Рона, и это в его-то возрасте, после тяжёлого сезона, где он отыграл везде, где мог.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Франции (2:2).
В активе форварда «Ювентуса» теперь 21 гол на чемпионатах мира и Европы. Это лучший результат в истории.
Португалец побил рекорд Мирослава Клозе, который отличился 19 раз в составе сборной Германии на крупных турнирах.
- Роналду забил 14 мячей в 24 играх Евро.
- На ЧМ у него 7 голов в 17 матчах.