Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Германии 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок Лиги Германии 2007 Кубок УЕФА 2007/2008