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    Мирослав Клозе - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Мирослав
    Фамилия Клозе
    Состав Без клуба
    Родной город Ополе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июня 1978 (44 года)
    Рост 184
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
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