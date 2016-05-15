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Мирослав Клозе - статистика

Завершил карьеру
9 июня 1978 (48), Ополе
#11 | Нападающий
184 см | 84 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
24
7
6
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2 : 4
15.05.2016
Фиорентина
1' - 90'
74'
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1 : 3
08.05.2016
Лацио
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
2 : 0
01.05.2016
Интер
1' - 73'
8'
64'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
2 : 0
17.04.2016
Эмполи
1' - 71'
44'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0 : 3
10.04.2016
Лацио
1' - 78'
10, 15'
72'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
1 : 4
03.04.2016
Рома
56' - 90'
75'
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1 : 1
20.03.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 0
13.03.2016
Аталанта
1' - 90'
68, 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
1 : 1
06.03.2016
Лацио
1' - 73'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 2
29.02.2016
Сассуоло
1' - 76'
Италия. Серия А, 26 тур
Фрозиноне
0 : 0
21.02.2016
Лацио
66' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5 : 2
11.02.2016
Верона
80' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
0 : 0
06.02.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0 : 2
03.02.2016
Наполи
1' - 70'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0 : 0
31.01.2016
Лацио
75' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
4 : 1
24.01.2016
Кьево
60' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 2
17.01.2016
Лацио
45' - 90'
76'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1 : 3
09.01.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
0 : 0
06.01.2016
Карпи
62' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1 : 1
14.12.2015
Сампдория
1' - 66'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0 : 2
04.12.2015
Ювентус
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1 : 0
29.11.2015
Лацио
57' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1 : 1
22.11.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 0
08.11.2015
Лацио
61' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 3
01.11.2015
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
2 : 1
28.10.2015
Лацио
80' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
25.10.2015
Торино
1' - 79'
40, 70'
60'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
18.10.2015
Лацио
1' - 65'
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