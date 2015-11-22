Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Палермо
Лацио - Палермо: обзор матча 22 ноября 2015
Лацио
22.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
69'
А. Кандрева (П)
22'
Э. Гольданига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Палермо
Желтая карточка
Л. Билья
90'
Замена
Р. Кишна
️️️️
Б. Кейта
83'
81'
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Струна
77'
Желтая карточка
А. Трайковски
74'
Замена
Л. Ригони
️️️️
О. Хильемарк
73'
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Джилардино
69'
Желтая карточка
О. Хильемарк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кандрева
69'
Желтая карточка
А. Матри
62'
Желтая карточка
С. Джентилетти
60'
58'
Желтая карточка
И. Чочев
Замена
А. Кандрева
️️️️
Ф. Джорджевич
58'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Андерсон
58'
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гольданига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
3-4-1-2
22
Маркетти
29
Худт
8
Баста
19
Джентилетти
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
6
Билья
16
Пароло
7
Андерсон
20
Джорджевич
17
Кейта
3-1-4-1-1
70
Соррентино
18
Гольданига
21
Гонсалес
5
Струна
16
Бругман
18
Яяло
7
Хильемарк
18
Чочев
33
Лазаар
20
Васкес
19
Джилардино
20
Джорджевич
87
Кандрева
87
Кандрева
20
Джорджевич
7
Андерсон
21
Матри
21
Матри
7
Андерсон
17
Кейта
35
Кишна
35
Кишна
17
Кейта
7
Хильемарк
30
Ригони
30
Ригони
7
Хильемарк
5
Струна
3
Рисполи
3
Рисполи
5
Струна
19
Джилардино
7
Трайковски
7
Трайковски
19
Джилардино
Остались в запасе
Лацио
Палермо
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Палермо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Лацио
Палермо
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+