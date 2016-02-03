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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 03 февраля 2016
Лацио
03.02.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
24'
Г. Игуаин
27'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
Желтая карточка
Б. Кейта
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Жоржиньо
89'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
М. Гамшик
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Ф. Андерсон
88'
87'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
Маурисио
73'
71'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
Замена
С. Маури
️️️️
М. Клозе
70'
65'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
Желтая карточка
У. Худт
56'
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Кандрева
39'
Желтая карточка
С. Лулич
38'
27'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
29
Худт
8
Баста
33
Маурисио
25
Конко
19
Лулич
16
Пароло
12
Онази
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
3-1-3-1-2
25
Рейна
39
Альбиоль
23
Стринич
3
Кулибали
5
Лопес
11
Маджо
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
11
Клозе
6
Маури
6
Маури
11
Клозе
7
Андерсон
20
Джорджевич
20
Джорджевич
7
Андерсон
87
Кандрева
17
Кейта
17
Кейта
87
Кандрева
17
Гамшик
15
Чалоба
15
Чалоба
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
Остались в запасе
Лацио
Наполи
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лацио - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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