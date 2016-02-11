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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Верона
Лацио - Верона: обзор матча 11 февраля 2016
Лацио
11.02.2016, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
5 : 2
Завершен
Верона
45'
А. Матри
50'
С. Маури
69'
Ф. Андерсон
82'
Б. Кейта
90'
А. Кандрева (П)
72'
Л. Греко
79'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Верона
ГОЛ с пенальти! 5:2!
А. Кандрева
90'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Ф. Андерсон
85'
ГОЛ! 4:2!
Б. Кейта
82'
Замена
М. Клозе
️️️️
А. Матри
80'
79'
ГОЛ! 3:2!
Л. Тони
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Маури
73'
72'
ГОЛ! 3:1!
Л. Греко
Желтая карточка
Маурисио
71'
69'
Замена
Хуанито
️️️️
Д. Паццини
ГОЛ! 3:0!
Ф. Андерсон
69'
51'
Замена
Ромуло
️️️️
М. Фарес
51'
Замена
Жилберто
️️️️
Б. Янкович
ГОЛ! 2:0!
С. Маури
50'
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
3-5-1-1
22
Маркетти
33
Маурисио
29
Худт
25
Конко
6
Маури
6
Билья
20
Милинкович-Савич
32
Катальди
19
Лулич
7
Андерсон
21
Матри
3-2-1-4
95
Голлини
18
Морас
22
Хеландер
5
Пизано
17
Ионицэ
19
Греко
22
Вшолек
11
Паццини
93
Фарес
7
Янкович
18
Тони
7
Андерсон
87
Кандрева
87
Кандрева
7
Андерсон
21
Матри
11
Клозе
11
Клозе
21
Матри
6
Маури
17
Кейта
17
Кейта
6
Маури
7
Янкович
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Янкович
93
Фарес
49
Ромуло
49
Ромуло
93
Фарес
11
Паццини
21
Хуанито
21
Хуанито
11
Паццини
Остались в запасе
Лацио
Верона
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Лацио - Верона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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