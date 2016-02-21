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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Лацио
Фрозиноне - Лацио: обзор матча 21 февраля 2016
Фрозиноне
21.02.2016, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Лацио
Желтая карточка
Р. Чибса
90'
+5
Замена
Р. Чибса
️️️️
А. Фрара
88'
Замена
О. Крагль
️️️️
Ф. Дионизи
84'
76'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Пароло
Желтая карточка
А. Рози
75'
Замена
А. Тонев
️️️️
Д. Соддимо
70'
66'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
53'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Маури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-5-1
1
Леали
6
Бланчард
20
Павлович
20
Рози
15
Айети
13
Чибса
10
Соддимо
23
Саммарко
5
Гори
7
Фрара
18
Дионизи
3-5-1-1
22
Маркетти
25
Конко
4
Бишевац
29
Худт
87
Кандрева
16
Пароло
32
Катальди
6
Билья
19
Лулич
6
Маури
20
Джорджевич
10
Соддимо
24
Тонев
24
Тонев
10
Соддимо
18
Дионизи
69
Крагль
69
Крагль
18
Дионизи
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
6
Маури
17
Кейта
17
Кейта
6
Маури
Остались в запасе
Фрозиноне
Лацио
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
11
Равель Моррисон
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Фрозиноне - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Матуза
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