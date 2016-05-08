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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Лацио
Карпи - Лацио: обзор матча 08 мая 2016
Карпи
08.05.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
84'
Д. Мбакогу
23'
М. Бишевац
32'
А. Кандрева
73'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Лацио
Желтая карточка
Г. Летизия
90'
90'
Красная карточка
Ф. Джорджевич
ГОЛ! 1:3!
Д. Мбакогу
84'
83'
Вторая желтая
Л. Билья
Замена
С. Верди
️️️️
Л. Паскиути
76'
73'
ГОЛ! 0:3!
М. Клозе
Пас отдал
О. Онази
68'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
А. Кандрева
Замена
М. Крими
️️️️
Р. Бьянко
66'
Желтая карточка
Л. Лолло
55'
51'
Замена
О. Онази
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
К. Ласанья
️️️️
И. Кофи
45'
Желтая карточка
С. Романьоли
43'
42'
Желтая карточка
Л. Билья
42'
Желтая карточка
М. Пароло
41'
Желтая карточка
Маурисио
Пенальти не реализован!
Д. Мбакогу
41'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Кандрева
Пас отдал
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Л. Паскиути
26'
Желтая карточка
Ф. Поли
24'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Бишевац
16'
Замена
Маурисио
️️️️
У. Худт
Пенальти не реализован!
Д. Мбакогу
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Лацио
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-5-1
27
Белец
5
Поли
3
Летизия
5
Гальоло
6
Романьоли
20
Лолло
8
Бьянко
5
Кофи
23
Ди Гаудио
19
Паскиути
10
Мбакогу
4-4-1-1
22
Маркетти
25
Конко
8
Баста
4
Бишевац
29
Худт
87
Кандрева
6
Билья
16
Пароло
19
Лулич
7
Андерсон
11
Клозе
8
Бьянко
17
Крими
17
Крими
8
Бьянко
19
Паскиути
90
Верди
90
Верди
19
Паскиути
5
Кофи
15
Ласанья
15
Ласанья
5
Кофи
29
Худт
33
Маурисио
33
Маурисио
29
Худт
7
Андерсон
12
Онази
12
Онази
7
Андерсон
87
Кандрева
20
Джорджевич
20
Джорджевич
87
Кандрева
Остались в запасе
Карпи
Лацио
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Карпи - Лацио
5
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сандро Кабасси
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