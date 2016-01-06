Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Карпи
Лацио - Карпи: обзор матча 06 января 2016
Лацио
06.01.2016, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Карпи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Карпи
Желтая карточка
О. Онази
90'
+4
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
А. Матри
81'
79'
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Д. Мбакогу
70'
Замена
М. Крими
️️️️
Л. Марроне
Замена
М. Клозе
️️️️
Д. Катальди
62'
55'
Замена
К. Ласанья
️️️️
А. Ди Гаудио
Желтая карточка
Д. Катальди
53'
51'
Желтая карточка
Л. Паскиути
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Андерсон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Лацио
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
71
Фране Прце
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-4-1-1
1
Бериша
29
Худт
26
Раду
33
Маурисио
25
Конко
12
Онази
32
Катальди
16
Пароло
87
Кандрева
7
Андерсон
21
Матри
3-2-4-1
27
Белец
6
Романьоли
3
Летизия
4
Марроне
5
Дзаккардо
5
Гальоло
23
Ди Гаудио
5
Кофи
20
Лолло
19
Паскиути
10
Мбакогу
32
Катальди
11
Клозе
11
Клозе
32
Катальди
7
Андерсон
17
Кейта
17
Кейта
7
Андерсон
21
Матри
20
Джорджевич
20
Джорджевич
21
Матри
4
Марроне
17
Крими
17
Крими
4
Марроне
10
Мбакогу
29
Мартиньо
29
Мартиньо
10
Мбакогу
23
Ди Гаудио
15
Ласанья
15
Ласанья
23
Ди Гаудио
Остались в запасе
Лацио
Карпи
11
Равель Моррисон
АП
66
Кристьян Матосевич
ВР
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
66
Кристьян Матосевич
ВР
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
71
Фране Прце
ЦЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Карпи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Карпи
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Беневенто» впервые в истории вышел в Серию А
2017.06.08 23:51
1
«Крылья Советов» вернули Мбакогу «Карпи» до завершения срока аренды
2017.01.28 16:18
3
Лазанья стал игроком «Удинезе»
2017.01.14 15:39
«Крылья Советов» усилились двумя форвардами
2016.08.09 20:49
6
«Крылья Советов» проявляют интерес к Мбакогу
2016.07.12 14:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+