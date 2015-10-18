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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 18 октября 2015
Сассуоло
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
7'
Д. Берарди (П)
60'
С. Миссироли
67'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лацио
90'
+2
Вторая желтая
Д. Катальди
85'
Желтая карточка
Маурисио
Замена
Э. Терранова
️️️️
Д. Берарди
82'
76'
Замена
Р. Кишна
️️️️
А. Кандрева
75'
Желтая карточка
Д. Катальди
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Фальчинелли
71'
Замена
К. Лариби
️️️️
Д. Бьондини
71'
67'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Б. Кейта
65'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 2:0!
С. Миссироли
60'
46'
Замена
Б. Кейта
️️️️
О. Онази
Желтая карточка
Н. Сансоне
44'
20'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
7'
Желтая карточка
С. Лулич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
11
Равель Моррисон
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
24
Врсалько
6
Миссироли
4
Маньянелли
8
Бьондини
11
Сансоне
94
Берарди
11
Фальчинелли
3-5-1-1
22
Маркетти
8
Баста
33
Маурисио
19
Джентилетти
87
Кандрева
20
Милинкович-Савич
12
Онази
32
Катальди
19
Лулич
7
Андерсон
11
Клозе
8
Бьондини
5
Лариби
5
Лариби
8
Бьондини
94
Берарди
20
Терранова
20
Терранова
94
Берарди
11
Фальчинелли
92
Дефрель
92
Дефрель
11
Фальчинелли
12
Онази
17
Кейта
17
Кейта
12
Онази
11
Клозе
21
Матри
21
Матри
11
Клозе
87
Кандрева
35
Кишна
35
Кишна
87
Кандрева
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сассуоло - Лацио
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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