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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 13 марта 2016
Лацио
13.03.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
68'
М. Клозе
90+5'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
Ф. Андерсон
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
А. Масиелло
89'
Желтая карточка
Р. Толой
Замена
М. Пароло
️️️️
О. Онази
81'
Желтая карточка
Патрик
80'
Замена
Л. Билья
️️️️
Д. Катальди
73'
72'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Л. Чигарини
71'
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Гомес
69'
Желтая карточка
М. Спортиелло
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Маури
68'
Желтая карточка
Д. Катальди
66'
58'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Пинилья
Замена
Б. Кейта
️️️️
Р. Кишна
58'
24'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
29
Худт
28
Брафхайд
33
Маурисио
4
Патрик
6
Маури
12
Онази
32
Катальди
7
Андерсон
35
Кишна
11
Клозе
4-1-2-1-2
57
Спортиелло
2
Толой
5
Масиелло
29
Палетта
28
Бривио
15
де Рон
27
Куртич
8
Чигарини
77
Д'Алессандро
10
Гомес
51
Пинилья
32
Катальди
6
Билья
6
Билья
32
Катальди
12
Онази
16
Пароло
16
Пароло
12
Онази
35
Кишна
17
Кейта
17
Кейта
35
Кишна
10
Гомес
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Гомес
51
Пинилья
22
Боррьелло
22
Боррьелло
51
Пинилья
8
Чигарини
6
Гакпе
6
Гакпе
8
Чигарини
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Лацио - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
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