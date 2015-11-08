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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 08 ноября 2015
Рома
08.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
9'
Э. Джеко (П)
62'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Андерсон
81'
Замена
А. Матри
️️️️
А. Кандрева
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Жервиньо
80'
Замена
С. Кейта
️️️️
В. Ванкер
72'
Желтая карточка
Л. Динь
69'
Желтая карточка
В. Ванкер
67'
66'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ш. Раду
64'
Желтая карточка
Ш. Раду
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
62'
61'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Салах
57'
Травма
М. Салах
56'
27'
Желтая карточка
Л. Билья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Джеко
9'
8'
Желтая карточка
С. Джентилетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
21
Вильям Ванкер
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сенад Лулич
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
26
Штефан Раду
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ОП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
12
Динь
22
Рюдигер
44
Манолас
35
Торосидис
21
Ванкер
44
Наингголан
27
Жервиньо
44
Фальке
10
Салах
10
Джеко
4-1-3-1-1
22
Маркетти
8
Баста
33
Маурисио
19
Джентилетти
19
Лулич
6
Билья
87
Кандрева
16
Пароло
26
Раду
7
Андерсон
20
Джорджевич
10
Салах
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Салах
21
Ванкер
20
Кейта
20
Кейта
21
Ванкер
27
Жервиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
27
Жервиньо
87
Кандрева
21
Матри
21
Матри
87
Кандрева
26
Раду
17
Кейта
17
Кейта
26
Раду
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
Остались в запасе
Рома
Лацио
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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