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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 04 декабря 2015
Лацио
04.12.2015, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
7'
С. Джентилетти (АГ)
31'
П. Дибала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
Желтая карточка
М. Клозе
83'
82'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Манджукич
79'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
П. Дибала
74'
Желтая карточка
П. Эвра
Замена
А. Матри
️️️️
С. Милинкович-Савич
68'
68'
Желтая карточка
А. Сандро
67'
Замена
П. Эвра
️️️️
К. Асамоа
Желтая карточка
М. Пароло
58'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Р. Кишна
46'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
46'
Желтая карточка
Ш. Раду
45'
+1
Желтая карточка
Маурисио
37'
31'
ГОЛ! 0:2!
П. Дибала
Пас отдал
М. Манджукич
25'
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
С. Джентилетти
14'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Джентилетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
35
Рикардо Кишна
ЛП
6
Лукас Билья
(К)
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-4-1
22
Маркетти
26
Раду
33
Маурисио
19
Джентилетти
8
Баста
6
Билья
35
Кишна
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
87
Кандрева
11
Клозе
4-2-2-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
26
Сандро
2
Лихтштайнер
27
Стураро
10
Маркизио
27
Асамоа
9
Манджукич
21
Дибала
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
35
Кишна
17
Кейта
17
Кейта
35
Кишна
20
Милинкович-Савич
21
Матри
21
Матри
20
Милинкович-Савич
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Дибала
27
Асамоа
27
Эвра
27
Эвра
27
Асамоа
9
Манджукич
21
Мората
21
Мората
9
Манджукич
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
24
Маттиа Витале
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Ювентус
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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