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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 28 октября 2015
Аталанта
28.10.2015, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
69'
Д. Баста (АГ)
86'
А. Гомес
16'
Л. Билья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
90'
+2
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 2:1!
А. Гомес
Пас отдал
М. Д'Алессандро
86'
80'
Замена
М. Клозе
️️️️
О. Онази
Замена
Н. Черубин
️️️️
М. Моралес
78'
74'
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
К. Раймонди
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Баста
69'
Желтая карточка
А. Масиелло
65'
64'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
А. Матри
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Б. Драме
58'
Замена
К. Раймонди
️️️️
Я. Куртич
46'
31'
Желтая карточка
О. Онази
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Билья
11'
Желтая карточка
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
4-1-3-2
57
Спортиелло
5
Масиелло
2
Стендардо
29
Палетта
3
Драме
15
де Рон
10
Моралес
27
Куртич
14
Кармона
10
Гомес
51
Пинилья
3-5-1-1
22
Маркетти
19
Джентилетти
29
Худт
8
Баста
87
Кандрева
20
Милинкович-Савич
12
Онази
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
21
Матри
3
Драме
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
3
Драме
10
Моралес
3
Черубин
3
Черубин
10
Моралес
27
Куртич
77
Раймонди
77
Раймонди
27
Куртич
21
Матри
20
Джорджевич
20
Джорджевич
21
Матри
12
Онази
11
Клозе
11
Клозе
12
Онази
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аталанта - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Атлети Адзурри
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