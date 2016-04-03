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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 03 апреля 2016
Лацио
03.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 4
Завершен
Рома
75'
М. Пароло
15'
С. Эль-Шаарави
64'
Э. Джеко
83'
А. Флоренци
87'
Д. Перотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
Вторая желтая
У. Худт
90'
+4
87'
ГОЛ! 1:4!
Д. Перотти
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Д. Катальди
85'
83'
ГОЛ! 1:3!
А. Флоренци
81'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
М. Салах
ГОЛ! 1:2!
М. Пароло
Пас отдал
М. Клозе
75'
71'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Р. Наингголан
70'
Травма
Р. Наингголан
Желтая карточка
Д. Катальди
69'
Желтая карточка
У. Худт
64'
64'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
60'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
М. Клозе
️️️️
А. Матри
56'
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Кандрева
56'
56'
Желтая карточка
А. Рюдигер
41'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
Л. Билья
37'
Желтая карточка
А. Кандрева
26'
Желтая карточка
Патрик
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
28
Брафхайд
4
Патрик
29
Худт
4
Бишевац
6
Билья
32
Катальди
16
Пароло
87
Кандрева
7
Андерсон
21
Матри
4-3-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
22
Рюдигер
44
Манолас
12
Динь
44
Наингголан
15
Пьянич
20
Кейта
10
Салах
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
87
Кандрева
17
Кейта
17
Кейта
87
Кандрева
21
Матри
11
Клозе
11
Клозе
21
Матри
32
Катальди
20
Джорджевич
20
Джорджевич
32
Катальди
10
Салах
87
Жуканович
87
Жуканович
10
Салах
44
Наингголан
44
Фальке
44
Фальке
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Лацио
Рома
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лацио - Рома
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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