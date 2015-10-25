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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 25 октября 2015
Лацио
25.10.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 0
Завершен
Торино
40'
С. Лулич
70'
Ф. Андерсон
90+4'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
ГОЛ! 3:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
С. Лулич
90'
+4
Замена
Р. Моррисон
️️️️
О. Онази
90'
+2
Замена
А. Матри
️️️️
М. Клозе
79'
78'
Желтая карточка
М. Бенасси
Замена
Р. Кишна
️️️️
А. Кандрева
75'
72'
Замена
С. Прсич
️️️️
Д. Вивес
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Клозе
70'
61'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Белотти
61'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Аква
Желтая карточка
М. Клозе
60'
ГОЛ! 1:0!
С. Лулич
Пас отдал
М. Клозе
40'
39'
Желтая карточка
Д. Вивес
33'
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
Маурисио
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
8
Баста
33
Маурисио
19
Джентилетти
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
12
Онази
6
Билья
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-4-2
93
Паделли
83
Бово
24
Моретти
15
Глик
3
Молинаро
33
Перес
5
Вивес
33
Базелли
18
Аква
11
Белотти
27
Квальярелла
12
Онази
11
Моррисон
11
Моррисон
12
Онази
87
Кандрева
35
Кишна
35
Кишна
87
Кандрева
11
Клозе
21
Матри
21
Матри
11
Клозе
18
Аква
24
Бенасси
24
Бенасси
18
Аква
5
Вивес
14
Прсич
14
Прсич
5
Вивес
11
Белотти
11
Лопес
11
Лопес
11
Белотти
Остались в запасе
Лацио
Торино
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Лацио - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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