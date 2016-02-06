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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Лацио
Дженоа - Лацио: обзор матча 06 февраля 2016
Дженоа
06.02.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Лацио
86'
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
Т. Ринкон
85'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Сусо
79'
78'
Замена
С. Лулич
️️️️
Д. Катальди
72'
Желтая карточка
Д. Катальди
Замена
П. Тахцидис
️️️️
А. Черчи
69'
65'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Маури
Желтая карточка
Э. Муньос
61'
Замена
Л. Ригони
️️️️
К. Ансальди
58'
Желтая карточка
Сусо
52'
45'
Замена
Патрик
️️️️
Д. Баста
19'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Сусо
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Перин
4
Иццо
8
Бурдиссо
6
Муньос
93
Лаксальт
14
Ансальди
21
Джемаили
8
Ринкон
10
Сусо
7
Черчи
30
Паволетти
4-4-1-1
22
Маркетти
25
Конко
8
Баста
33
Маурисио
29
Худт
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
6
Маури
7
Андерсон
20
Джорджевич
14
Ансальди
30
Ригони
30
Ригони
14
Ансальди
7
Черчи
77
Тахцидис
77
Тахцидис
7
Черчи
10
Сусо
88
Лазович
88
Лазович
10
Сусо
8
Баста
4
Патрик
4
Патрик
8
Баста
32
Катальди
19
Лулич
19
Лулич
32
Катальди
6
Маури
17
Кейта
17
Кейта
6
Маури
Остались в запасе
Дженоа
Лацио
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Дженоа - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
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