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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 01 мая 2016
Лацио
01.05.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Интер
8'
М. Клозе
84'
А. Кандрева (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Билья
90'
+3
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
А. Кандрева
89'
Желтая карточка
А. Кандрева
85'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кандрева
84'
83'
Вторая желтая
Д. Мурильо
81'
Желтая карточка
Д. Мурильо
79'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Ю. Нагатомо
Замена
С. Маури
️️️️
М. Клозе
73'
72'
Замена
Эдер
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
С. Лулич
68'
Желтая карточка
М. Клозе
64'
56'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Г. Медель
Желтая карточка
Б. Кейта
52'
Желтая карточка
С. Джентилетти
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Лулич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
8
Баста
4
Бишевац
19
Джентилетти
25
Конко
19
Лулич
12
Онази
6
Билья
87
Кандрева
17
Кейта
11
Клозе
4-2-1-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
24
Мурильо
13
Миранда
5
Нагатомо
77
Брозович
17
Медель
19
Кондогбиа
14
Перишич
9
Икарди
9
Йоветич
11
Клозе
6
Маури
6
Маури
11
Клозе
87
Кандрева
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
87
Кандрева
6
Билья
32
Катальди
32
Катальди
6
Билья
5
Нагатомо
8
Паласио
8
Паласио
5
Нагатомо
17
Медель
14
Биабиани
14
Биабиани
17
Медель
9
Йоветич
23
Эдер
23
Эдер
9
Йоветич
Остались в запасе
Лацио
Интер
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Лацио - Интер
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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