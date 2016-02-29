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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сассуоло
Лацио - Сассуоло: обзор матча 29 февраля 2016
Лацио
29.02.2016, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Сассуоло
41'
Д. Берарди (П)
68'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сассуоло
86'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Бьондини
82'
Замена
М. Тротта
️️️️
Г. Дефрель
76'
Замена
М. Политано
️️️️
Н. Сансоне
Замена
С. Маури
️️️️
Ф. Андерсон
76'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
76'
68'
ГОЛ! 0:2!
Г. Дефрель
Пас отдал
Н. Сансоне
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Пароло
63'
58'
Желтая карточка
А. Консильи
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Берарди
Желтая карточка
Маурисио
40'
21'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
3-5-1-1
1
Бериша
4
Бишевац
33
Маурисио
25
Конко
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
6
Билья
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
13
Пелузо
28
Каннаваро
8
Бьондини
32
Дункан
4
Маньянелли
94
Берарди
11
Сансоне
92
Дефрель
7
Андерсон
6
Маури
6
Маури
7
Андерсон
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
16
Пароло
17
Кейта
17
Кейта
16
Пароло
8
Бьондини
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Бьондини
11
Сансоне
21
Политано
21
Политано
11
Сансоне
92
Дефрель
29
Тротта
29
Тротта
92
Дефрель
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лацио - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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