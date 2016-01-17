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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Лацио
Болонья - Лацио: обзор матча 17 января 2016
Болонья
17.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
2'
Э. Джаккерини
18'
М. Дестро
70'
А. Кандрева (П)
76'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Лацио
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Дестро
85'
82'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
76'
ГОЛ! 2:2!
С. Лулич
Пас отдал
М. Клозе
73'
Желтая карточка
Л. Билья
Замена
К. Суньига
️️️️
Э. Джаккерини
71'
Красная карточка
А. Масина
70'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кандрева
Замена
А. Феррари
️️️️
Д. Гастальделло
62'
Желтая карточка
М. Дестро
55'
45'
Замена
С. Лулич
️️️️
Ф. Джорджевич
45'
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Пароло
42'
Желтая карточка
Маурисио
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
Пас отдал
Д. Гастальделло
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джаккерини
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Лацио
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-4-1
83
Миранте
25
Масина
6
Оиконому
5
Гастальделло
13
Россеттини
24
Диавара
4
Бриги
40
Мунье
15
Джаккерини
8
Таидер
21
Дестро
4-4-2
1
Бериша
25
Конко
26
Раду
33
Маурисио
29
Худт
87
Кандрева
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
20
Джорджевич
17
Кейта
5
Гастальделло
25
Феррари
25
Феррари
5
Гастальделло
15
Джаккерини
18
Суньига
18
Суньига
15
Джаккерини
21
Дестро
10
Флоккари
10
Флоккари
21
Дестро
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
20
Джорджевич
19
Лулич
19
Лулич
20
Джорджевич
16
Пароло
11
Клозе
11
Клозе
16
Пароло
Остались в запасе
Болонья
Лацио
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Лацио
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Ренато ДальАра
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