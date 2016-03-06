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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 06 марта 2016
Торино
06.03.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
12'
А. Белотти
78'
Л. Билья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Вивес
86'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Б. Перес
80'
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Бенасси
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Билья
73'
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Клозе
71'
Желтая карточка
М. Пароло
Желтая карточка
А. Аква
57'
51'
Желтая карточка
А. Конко
Желтая карточка
Б. Перес
49'
40'
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
С. Лулич
40'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Д. Катальди
Желтая карточка
Д. Вивес
23'
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
3
Молинаро
15
Глик
24
Моретти
52
Максимович
18
Аква
5
Вивес
33
Перес
24
Бенасси
9
Иммобиле
11
Белотти
3-4-1-2
22
Маркетти
25
Конко
4
Бишевац
29
Худт
32
Катальди
6
Билья
16
Пароло
19
Лулич
7
Андерсон
11
Клозе
20
Джорджевич
33
Перес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Перес
5
Вивес
10
Оби
10
Оби
5
Вивес
24
Бенасси
33
Базелли
33
Базелли
24
Бенасси
19
Лулич
28
Брафхайд
28
Брафхайд
19
Лулич
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
32
Катальди
11
Клозе
17
Кейта
17
Кейта
11
Клозе
Остались в запасе
Торино
Лацио
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Торино - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
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