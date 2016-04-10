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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лацио
Палермо - Лацио: обзор матча 10 апреля 2016
Палермо
10.04.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
10'
М. Клозе
15'
М. Клозе
72'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лацио
88'
Желтая карточка
Маурисио
78'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
76'
Замена
Маурисио
️️️️
С. Лулич
Замена
А. Трайковски
️️️️
Р. Квайсон
74'
72'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Клозе
Желтая карточка
М. Яяло
71'
69'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Б. Кейта
Замена
А. ла Гумина
️️️️
М. Морганелла
52'
50'
Желтая карточка
С. Джентилетти
Замена
Г. Бругман
️️️️
А. Лазаар
37'
Желтая карточка
Р. Квайсон
33'
19'
Желтая карточка
М. Пароло
15'
ГОЛ! 0:2!
М. Клозе
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Клозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Лацио
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
49
Симоне Маттиа
ЦЗ
47
Лука Джермони
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
3
Пеццелла
4
Анджелкович
21
Гонсалес
2
Витьелло
18
Яяло
7
Хильемарк
33
Лазаар
89
Морганелла
19
Квайсон
19
Джилардино
3-5-2
22
Маркетти
4
Патрик
4
Бишевац
19
Джентилетти
87
Кандрева
12
Онази
6
Билья
16
Пароло
19
Лулич
17
Кейта
11
Клозе
33
Лазаар
16
Бругман
16
Бругман
33
Лазаар
19
Квайсон
7
Трайковски
7
Трайковски
19
Квайсон
89
Морганелла
27
ла Гумина
27
ла Гумина
89
Морганелла
17
Кейта
7
Андерсон
7
Андерсон
17
Кейта
19
Лулич
33
Маурисио
33
Маурисио
19
Лулич
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
Остались в запасе
Палермо
Лацио
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Новеллино
49
Симоне Маттиа
ЦЗ
47
Лука Джермони
ЦЗ
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Остались в запасе
49
Симоне Маттиа
ЦЗ
47
Лука Джермони
ЦЗ
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Палермо - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
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