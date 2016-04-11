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    Вальтер Новеллино

    Тренер
    Имя Вальтер
    Фамилия Новеллино
    Гражданство Италия
    Дата рождения 4 июня 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Палермо 4 0 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.03.2016 Палермо 0 : 1 Наполи
    19.03.2016 Эмполи 0 : 0 Палермо
    03.04.2016 Кьево 3 : 1 Палермо
    10.04.2016 Палермо 0 : 3 Лацио
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