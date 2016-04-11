Новеллино уволен с поста наставника «Палермо»

Наставник «Палермо» Вальтер Новеллино заявил, что клуб освободил его с занимаемой должности.

«Я могу подтвердить, что был освобожден от своих обязанностей. Все, что я могу сказать – я очень разочарован и опечален. Спасибо футболистам, болельщикам и руководству», – цитирует сказал Новеллино.

Специалист стал восьмым тренером, который был покинул поста наставника «росанеро» в течении этого сезона. До Новеллино сицилийскую команду возглавляли Беппе Якини (дважды), Давиде Баллардини, Фабио Вивиани, Гильермо Скелотто, Джованни Тедеско и Джованни Боси.

Ранее сообщалось, что президент «Палермо» Маурицио Дзампарини намерен продать клуб по завершении нынешнего сезона.

По итогам 32-х туров Серии А «орлы» располагаются на 17-м месте в таблице с 28-ю очками в активе.