Новеллино возглавит «Палермо»

Новым главным тренером «Палермо» в ближайшее время станет Вальтер Новеллино.

Ожидается, что специалист подпишет с сицилийцами контракт до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что Новеллино станет восьмым тренером «Палермо» в этом сезоне. Ранее команду тренировали: Джузеппе Якини (дважды), Давиде Баллардини, Фабио Вивиани, Гильермо Скелотто, Джованни Тедеско и Джованни Боси.

После 17 туров «Палермо» имеет в своем активе 27 очков и занимает 17 место в чемпионате Италии.